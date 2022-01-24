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Компанія «ЮДК» побудує ще один завод з виробництва газобетону

15:56 24 січня 2022
Компанія «ЮДК» побудує ще один завод з виробництва газобетону

Учасник корпорації «Алеф», завод з виробництва газобетону «ЮДК», розширює виробничі потужності. Як повідомив голова ради корпорації «Алеф» Вадим Єрмолаєв на своїй сторінці у фейсбуці, компанія побудує новий завод з виробництва стінових блоків з автоклавного газобетону.

«ТМ UDK GAZBETON зарекомендувала себе на ринку та стала дуже затребуваною у споживачів. Тому рішення розширити виробництво ухвалене для задоволення попиту на якісний будівельний матеріал у східній та південно-східній Україні. З відкриттям заводу замовники матимуть змогу отримувати газобетон у максимально короткі терміни», — написав бізнесмен.

На заводі використовуватиметься автоматизоване сучасне обладнання, і своєю чергою розширення підприємства забезпечить збільшення виробничої потужності вдвічі — з 525 тис. кубічних метрів на рік до 1,2 млн, а також дозволить збагатити асортимент продукції за щільністю та типорозмірами.

Запуск нового заводу «ЮДК» планується у першому кварталі 2023 року.

Довідка

Корпорація «Алеф» обʼєднує різнопрофільні бізнеси, які працюють у сегменті девелопменту, виробництва будівельних матеріалів та в аграрній сфері. Голова ради корпорації «Алеф» — Вадим Єрмолаєв. Заступник голови ради корпорації Станіслав Віленський.

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