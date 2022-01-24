28.29 / 28.55 31.92 / 32.31
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зеленський терміново збирає РНБО: що про це відомо

15:20 24 січня 2022
Зал засідань РНБО

На тлі загрози російській збройній агресії президент Володимир Зеленський вирішив провести позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно розпочнеться о 17:00, а о 18:30 секретар РНБО Олексій Данилов проведе підсумковий брифінг для ЗМІ.

За інформацією прес-служби РНБО, цього разу на засіданні обговорюватимуться заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточний стан справ в економіці, енергетиці, а також протидія пандемії коронавірусу.

Це буде перше засідання РНБО у новому році, а останнє засідання 2021 року відбулося 30 грудня. Тоді також обговорювалися ситуація в енергетиці, протидія пандемії, стан ЗСУ та нові санкції.

Нагадаємо, під час недавнього інтерв'ю The Washington Post Зеленський спрогнозував, що у разі нового російського вторгнення країна виявиться втягнутою у «дуже сильну війну», в якій не буде переможців, а її жертвами стануть сотні тисяч людей. При цьому президент попередив, що постраждають сусідні з Україною європейські країни, а тих, хто перебуває далі, торкнеться міграційної кризи.

Фото Офісу президента України

881

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

голос

Образа Полякової та заява Вакарчука: всі подробиці першого ефіру «Голосу країни-12»

Торт

Оригінальний шоколадний торт на День закоханих від Людмили Борщ: готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів

людмила янукович

Померла Людмила Янукович, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.