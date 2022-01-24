Зеленський терміново збирає РНБО: що про це відомо

На тлі загрози російській збройній агресії президент Володимир Зеленський вирішив провести позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Воно розпочнеться о 17:00, а о 18:30 секретар РНБО Олексій Данилов проведе підсумковий брифінг для ЗМІ.

За інформацією прес-служби РНБО, цього разу на засіданні обговорюватимуться заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточний стан справ в економіці, енергетиці, а також протидія пандемії коронавірусу.

Це буде перше засідання РНБО у новому році, а останнє засідання 2021 року відбулося 30 грудня. Тоді також обговорювалися ситуація в енергетиці, протидія пандемії, стан ЗСУ та нові санкції.

Нагадаємо, під час недавнього інтерв'ю The Washington Post Зеленський спрогнозував, що у разі нового російського вторгнення країна виявиться втягнутою у «дуже сильну війну», в якій не буде переможців, а її жертвами стануть сотні тисяч людей. При цьому президент попередив, що постраждають сусідні з Україною європейські країни, а тих, хто перебуває далі, торкнеться міграційної кризи.

Фото Офісу президента України

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