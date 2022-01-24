Готові роздерти окупантів голими руками: командувач Об'єднаними силами оцінив готовність України до вторгнення РФ

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав 20 лютого потенційною датою, коли Росія може розпочати вторгнення на територію України.

Спілкуючись із журналістами The Times на військовій базі у Попасній, генерал заявив, що в Україні близько півмільйона людей, які пройшли війну, і які «готові голими руками розірвати росіян».

«Якщо нашій розвідці вдасться спрогнозувати напрям основного удару росіян, то після перших великих втрат вони далі не підуть», — сказав він.

Щодо зазначеної ним дати, то 20 лютого закінчуються Олімпійські ігри у Китаї, а також російсько-білоруські навчання.

«Путін розуміє, що після важких втрат його армія може зупинитися сама собою. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок», — додав командувач ОС.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що раптове вторгнення російської армії в Україну неможливе, оскільки перехід безпосередньо до кордону займає добу, але у лютому може бути «останній ривок максимального нагнітання обстановки». Він упевнений, що на удар РФ варто чекати з окупованої частини Донбасу, бо тільки звідти агресію можна видати за «повстання шахтарів»

Фото «Новинарня»

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