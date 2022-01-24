28.29 / 28.55 31.92 / 32.31
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Готові роздерти окупантів голими руками: командувач Об'єднаними силами оцінив готовність України до вторгнення РФ

14:57 24 січня 2022
Олександр Павлюк

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав 20 лютого потенційною датою, коли Росія може розпочати вторгнення на територію України.

Спілкуючись із журналістами The Times на військовій базі у Попасній, генерал заявив, що в Україні близько півмільйона людей, які пройшли війну, і які «готові голими руками розірвати росіян».

«Якщо нашій розвідці вдасться спрогнозувати напрям основного удару росіян, то після перших великих втрат вони далі не підуть», — сказав він.

Щодо зазначеної ним дати, то 20 лютого закінчуються Олімпійські ігри у Китаї, а також російсько-білоруські навчання.

«Путін розуміє, що після важких втрат його армія може зупинитися сама собою. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок», — додав командувач ОС.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що раптове вторгнення російської армії в Україну неможливе, оскільки перехід безпосередньо до кордону займає добу, але у лютому може бути «останній ривок максимального нагнітання обстановки». Він упевнений, що на удар РФ варто чекати з окупованої частини Донбасу, бо тільки звідти агресію можна видати за «повстання шахтарів»

Фото «Новинарня»

408

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

голос

Образа Полякової та заява Вакарчука: всі подробиці першого ефіру «Голосу країни-12»

людмила янукович

Померла Людмила Янукович, — ЗМІ

Торт

Оригінальний шоколадний торт на День закоханих від Людмили Борщ: готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.