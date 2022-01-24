23 січня померла Людмила Янукович, дружина експрезидента України Віктора Януковича. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог Володимир Петров.

Проте невдовзі з'явилося спростування цієї інформації.

«Інформація про смерть Людмили Янукович — брехня. Розповсюджувана окремими безвідповідальними персонами інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше, ніж чорний піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні тільки не писали. Але подібне переходить усі людські межі. У свою чергу бажаємо Людмилі Олександрівні й усім здоров'я», — йдеться у повідомленні, підписаному Юрієм Кірасіром, прес-секретарем О.В. Януковича.

Людмила Янукович (Настенко) народилася 1949 року в Єнакієвому Донецької області. Заміж за Віктора Януковича вийшла у 1971 році. У шлюбі народилися двоє дітей — Олександр та Віктор.

У 2014 році, після того, як Янукович втік у Росію, його дружина оселилася в окупованому Криму у курортному селищі Відрадне. Вілла, де, як стверджувалося, жила дружина Януковича, розташована на колишній території інституту виноробства «Магарач».

Молодший син Віктора та Людмили Янукович загинув у 2015 році та похований у Севастополі на Братському кладовищі. У річницю смерті сина — 20 березня — Людмилу Янукович бачили на території цвинтаря. Місце поховання спеціально обирали так, щоб Людмила Олександрівна могла відвідувати могилу Віктора.

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