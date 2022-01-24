День Тетяни: історія свята, традиції та прикмети

Завтра, 25 січня — День Тетяни, який також називають Тетяна Водохресна, Тетяна, а іноді й просто День студента

День Тетяни, традиційно для всіх значних церковних та світських свят, має свої традиції, повір'я та заборони. Наприклад, цього дня прийнято пекти круглий хліб та ставити свічки за успіхи у навчанні, не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить, сваритися та конфліктувати.

Церковне значення свята 25 січня

Це день поминання мучениці Тетяни Римської, яку стратили 25 січня. Ця свята жила у другому-третьому столітті у Римі, у період жорстоких гонінь на християн.

Тетяна була дочкою римського консула та відданого християнина. Дівчина у 18 років отримала чин дияконіси та присвятила себе служінню Богу. Вона допомагала хворим та немічним і була служителькою в церкві.

Правитель Риму Олександр Север намагався змусити Тетяну відмовитися від християнства, але дівчина на вмовляння не піддалася. Згодом вона була піддана тортурам, а потім страчена.

За легендою, поки дівчину катували у таборі язичників, на Рим насунувся землетрус, а сама Тетяна отримала несподівану допомогу в зціленні своїх ран: леви підходили до неї та лизали їй ноги.

Після мученицької смерті дівчину зарахували до святих і відтоді щороку 25 січня відзначають день її пам'яті.

Світське значення свята 25 січня

Традиційно цього дня вітають усіх жінок, які носять ім'я Тетяна.

Також у цей день вважається святом студентів. Його так і називають: День студента чи Студентський день. Це пов'язано з тим, що саме на Тетянин день 1755 року російська імператриця Єлизавета підписала указ про створення Московського університету. Цей день було прийнято святкувати у царській Росії, і традиція відновилася після розпаду СРСР.

Варто зазначити, що з 1999 року в Україні День студента святкують восени — 17 листопада. Ця дата збігається з міжнародним днем студента, тож виходить, що в українського студентства існує аж два «професійні» свята. Як би там не було, але ж свята Тетяна досі вважається покровителькою всіх студентів.

Традиції та прикмети на День Тетяни

Найважливіша традиція на День Тетяни: спекти коровай у формі сонця. Хліб потрібно відламувати шматками і кожен член сім'ї повинен з'їсти хоча б трохи. Вважалося, що такий хліб наповнює сім`ю теплом, силою та здоров'ям. Крім того, з цим хлібом пов'язаний ряд прикмет:

на хлібі з'явився горбок — незабаром життя налагодиться;

святковий коровай має рівну поверхню — життя буде розміреним і спокійним;

якщо коровай трохи підгорів — давали з'їстискоринку незаміжній дівчині, тоді вона всі труднощі у житті перенесе з легкістю;

якщо на короваї з'являлася тріщина — до сварок у сім'ї.

Також наші пращури обов'язково готували на ДеньТетяни смачний святковий обід для всієї родин. А коли святкували, залишали на столі тарілку для тих, кого немає поряд.

Цього дня у церквах проводять служби на згадку про мученицю Татіану Водохресну. Крім того, 25 січня прийнято ставити свічки за успіхи у навчанні.

Напередодні свята будинок обов'язково треба упорядкувати — не можна зустрічати День Тетяни у брудному приміvщенні.

У той же час, на саме свято прибирання заборонено, за винятком вибивання та прання доріжок та килимів. Причому раніше їх прали в ополонці, оскільки це ставало своєрідними оглядинами для молодих та незаміжніх дівчат. Чисті килими також виставляли на порозі, щоб показати, яка гарна господиня тут мешкає.

На Тетянин день жінки звивали якомога тугіші та більші клубки пряжі, щоб качани капусти вродилися тугими і великими.

А дівчата майстрували маленькі мітли з ганчірочок та пір'я. Потім їх непомітно залишали на кухні у коханого: вважалося, що так він точно покличе заміж.

Вважають, що на День Тетяни збуваються бажання. Тому люди шукали найвищий пагорб, виходили на нього та загадували бажання, дивлячись на сонце.

Також, за народним повір'ям, жінки, які народилися цього дня, — добрі господині.

Заборони на День Тетяни

Не можна впадати у смуток: в цей день потрібно веселитися і займатися домашніми справами.

У будинку має бути порядок, і ніхто не повинен відхилятися від роботи.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить.

Не можна конфліктувати і виявляти скупість.

Дівчатам не можна лінуватися або валятися в ліжку, ходити у старому чи брудному одязі — інакше не буде удачі в особистому житті.

Прикмети на День Тетяни

Морозна та ясна погода — до хорошого врожаю.

Завірюха і хуртовина — літо буде неврожайним.

Відлига може обернутися загибеллю посівів.

Сонячний схід позначає ранню весну та швидкий нерест риби.

Раннє сонце — ранні птахи.

Приказки на День Тетяни

Коли сонце закотилося, хлібного короваю не починай, бо інший день свій почнеш.

Наша Тетяна та з води п'яна.

Тетяна і коровай пече, і половики річкою б'є, і хоровод веде.

Нагадаємо, що 25 січня, за даними синоптиків, буде найхолодніша ніч, а відлига почнеться не раніше вихідних

Фото Pixabay

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