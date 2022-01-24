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Україна

Зростання продовжиться у геометричній прогресії: у Раді назвали терміни піку коронавірусу в Україні

13:01 24 січня 2022
Коронавірус

Пік чергової хвилі коронавірусу в Україні, де вже з'явилася перша «червона» зона, а 10 регіонів перейшли до «помаранчевої» зони, очікується за 2−3 тижні.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

«Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, у тій же прогресії — а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична — то ми повинні вийти на плато та пік приблизно за 2−3 тижні», — зазначив він.

Таким чином, «піковим» очікується середина та кінець лютого 2022 року.

Зазначається, що за минулий тиждень кількість нових випадків зараження в Україні зросла на 98%: з 16 по 22 січня в країні підтвердили 102 997 захворювань, а тижнем раніше їх було 51 985. При цьому рівень госпіталізації підвищився лише на третину.

За словами Михайла Радуцького, очікується велика кількість хворих — більше, ніж під час «Дельта"-хвилі, проте система охорони здоров'я, за його прогнозами, буде менш завантажена, ніж під час попередніх спалахів.

Нагадаємо, що перед минулими вихідними в Україні за добу зафіксували майже 22,5 тисячі хворих на ковід, проте в суботу і неділю кількість підтверджених випадків традиційно знизилася.

Фото з Pixabay

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