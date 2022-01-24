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У Держпраці відповіли, чи будуть анулювати дозволи роботодавцям при виявленні порушень

12:56 24 січня 2022
перевірка робота

Після прийнятого минулого року рішення про запровадження нових правил проведення перевірок від Держпраці, уряд вирішив пом'якшити тиск на роботодавців і заразом трохи звузити можливості регулятора з покарання тих, хто провинився.

Зокрема, Кабінет міністрів підготував проект ухвали, яка позбавляє Державну службу з питань праці можливості безконтрольно анулювати видані дозволи та ліцензій. Текст документу оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Що зміниться? На сьогоднішній день інспекція може не тільки зупиняти або обмежувати виробництво (зокрема, експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, ділянок, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об'єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, обладнання, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт), а також анулювати видані дозволи та ліцензії — до усунення виявлених порушень.

Проект постанови передбачає, що Держпраця зможе анулювати дозволи та ліцензії лише на підставах, визначених чинним законодавством. У тому числі Законом «Про санкції» та законодавством про ліцензування.

Це передбачено у проекті постанови. Зокрема — змінами до пункту 4, підпункт 52 Положення про Державну службу України з питань праці.

Нагадаємо, що у Держпраці пояснили людям, як перевірити легальність свого працевлаштування та як реагуватимуть на скарги відсторонених від роботи через ковід-сертифікати працівників.

Фото Pixabay

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