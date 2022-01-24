Британія розпочала евакуацію частини співробітників посольства у Києві: названо причину

Великобританія підтвердила, що слідом за американськими дипломатами вивозить із Києва частину співробітників посольства. Причиною стала загроза агресивних дій із боку Росії. Тим не менш, посольство оголосило, що закриватися не буде, персонал, що залишився, продовжить роботу.

Раніше зовнішньополітичне відомство Великобританії рекомендувало своїм громадянам відмовитися від поїздок до Донецької, Луганської області та Криму, а інші регіони України відвідувати лише за умови, що це дійсно важливо та необхідно.

Офіційні представники Євросоюзу дали зрозуміти, що про ситуацію на кордоні України з Росією обізнані, але поки що евакуація дипломатів не планується. «Думаю, немає причин драматизувати ситуацію… Я не думаю, що ми зараз маємо залишати Україну, виїжджати. Але я думаю, що якщо держсекретар США Блінкен має іншу інформацію, то він поділиться нею з нами», — заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, він не бачить причин евакуювати європейські посольства з України.

У МЗС України відреагували на рішення США скоротити присутність дипломатичного персоналу. Спікер МЗС Олег Ніколенко вважає, що тут Штати у своєму праві, хай навіть обережність видається надмірною. «Ми ухвалили до відома рішення Держдепартаменту США про виїзд співробітників посольства США в Києві та членів їхніх сімей. Ми поважаємо право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, але вважаємо такий крок передчасним та проявом зайвої обережності», — заявив дипломат.

Фото pixabay.com

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