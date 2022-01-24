Авіацію та ракети Путін не застосовуватиме: військовий експерт розповів, звідки окупанти найімовірніше можуть завдати удару

Нове раптове вторгнення російської армії в Україну неможливе, оскільки перехід безпосередньо до кордону займає добу, але в лютому може бути «останній ривок максимального нагнітання обстановки». Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов для сайту Главред.

На думку військового експерта, російська армія на українській території не застосовуватиме ракети та авіацію і намагатиметься зберегти інфраструктуру та житлові квартали. «Росія зможе застосувати лише сухопутні війська, максимум — артилерію і ракети тактичної ланки на кшталт „Точки-У“, які летять всього на 100 км. А сухопутними військами Путіну буде дуже важко пройти Україну: він може тут загрузнути у тривалих та затяжних боях, чого не витримає ні російська економіка, ні державна машина РФ», — прогнозує Жданов.

Аналітик упевнений, що на удар Росії варто чекати з окупованої частини Донбасу, бо тільки звідти агресію можна видати за «повстання шахтарів». «Також не виключена провокація на морі, тому що Путін зібрав всі великі десантні кораблі (три з Північного флоту і три з Балтійського), і тепер цей конвой йде в напрямку Середземного моря. Швидше за все, він зайде в Чорне море і буде або в Новоросійську, або в Севастополі», — попереджає експерт.

Нагадаємо, раніше генерал Віктор Муженко розповів «ФАКТАМ», де, на його думку, може виникнути саsus belli для нового витка російської військової агресії.

Фото архів mil.ru

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