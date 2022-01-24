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В Україні знову з'явилася «червона» зона: які обмеження запроваджуються у Прикарпатті

10:31 24 січня 2022
Коронавірус

Івано-Франківська область, як і передбачалося раніше, з понеділка, 24 січня, перейшла до «червоної» карантинної зони через поширення ковіду.

За даними, МОЗ, на сьогоднішній день в країні десять регіонів віднесено до «помаранчевої» карантинної зони, решта поки що залишаються «жовтими».

Дані МОЗ

Нагадаємо, що у «червоних» карантинних зонах дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Обмеження «червоного» рівня не застосовуються за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

У «червоній» зоні дозволяється робота навчальних закладів, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Керівник ОДА Світлана Оніщук заявляла, що комісія рекомендувала перевести учбові заклади на дистанційну форму навчання до стабілізації ситуації.

Молодша школа поки що продовжує працювати в штатному порядку, а старші класи відправили на дистанційку.

В області проводитимуться перевірки закладів торгівлі, громадського харчування, спортивних залів щодо наявності у працівників та відвідувачів документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що «червоними» можуть стати ще два регіони — Рівненська та Чернівецька області.

Фото з Pixabay

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