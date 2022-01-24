Коронавірус дав українцям перепочинок: кількість інфікованих протягом доби громадян скоротилася

Офіційна статистика щодо коронавірусу показує різке падіння випадків інфікування. На ранок 24 січня було зафіксовано 12 915 нових випадків COVID-19, днем раніше їх було 15 444, а ще за день до цього — 22 тисячі. У МОЗ кажуть, що високою залишається захворюваність у Львові та області (2036 за добу 23 січня), в Івано-Франківському регіоні (1765) та на Харківщині (1019).

Втім, різкі перепади в загальній кількості хворих, швидше за все, пов'язані з тим фактом, що у неділю проводиться менше тестувань, а тому й менше виявляють інфікованих. У вівторок, 25 січня, показники захворюваності можуть знову підвищитись.

У МОЗ підтвердили, що більше не відносять області до «червоної» чи «помаранчевої» зони на підставі числа хворих. Беруться до уваги точніші показники — число та динаміку госпіталізацій. За останню добу по всій Україні госпіталізовано 1836 людей. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області, де з 24 січня запроваджено «червону» зону карантину. До «червоних» ризикують перейти Рівне та Чернівці.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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