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На Донбасі поранено українського військового: бойовики десять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

9:01 24 січня 2022
Бійці ЗСУ

З початку понеділка, 24 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил дотримувався режим тиші, а напередодні, 23 січня, російсько-окупаційні війська 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ — поранено українського військовослужбовця.

За повідомленням штабу ООС, 8 разів бойовики гатили по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, зокрема, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зі стрілецької зброї. А в районі Новозванівки — з артилерії калібру 122 мм.

«Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я — задовільний», — зазначили у штабі ООС і додали, що бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що 10 січня у зоні проведення ООС загинули двоє бійців ЗСУ — військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.

Фото зі сторінки командування Об'єднаних сил ЗСУ у соціальних мережах

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