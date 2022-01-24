У зв'язку із зростанням мінімальної пенсії: названо групи пенсіонерів, хто отримуватиме до кінця року 3269 та 6442 грн щомісяця

Незважаючи на те, що в Україні несподівано зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень на місяць, переважна більшість громадян на заслуженому відпочинку одержують значно менші суми.

Але й у них виплати мають збільшитись до кінця року у зв'язку із зростанням розміру мінімальної пенсії, пише ресурс reseau-canope.fr.

Цього року вона вперше перетне двотисячну позначку.

Завдяки цьому зростуть не лише максимальна та мінімальна пенсії, а й решта пенсійних виплат громадян.

Таким чином, наприкінці 2022 року матимемо наступні суми пенсій за віковими та іншими категоріями:

мінімальна пенсія перевищить 2000 гривень та становитиме 2093 (зараз її розмір становить 1934 гривні);

перевищить 2000 гривень та становитиме (зараз її розмір становить 1934 гривні); мінімальна пенсія , нарахована у зв'язку з інвалідністю, становитиме 3269 гривень ;

, нарахована у зв'язку з становитиме ; середня пенсія для осіб, які мають необхідний страховий стаж, становитиме 4500 гривень;

для осіб, які мають необхідний страховий стаж, становитиме мінімальна пенсія для осіб, які вийшли на відпочинок за вислугою років , складе 6442 гривні ;

, складе ; мінімальна пенсія для громадян старше 70 років , які мають необхідний страховий стаж, становитиме 3000 гривень ;

, які мають необхідний страховий стаж, становитиме ; максимальна пенсія буде 20 930 гривень.

При цьому традиційно найбільшими будуть пенсії суддів. Вони отримують пенсійні виплати за спеціальним розрахунком, тому їх пенсії значно перевищують максимальну пенсію в Україні. Так, у листопаді минулого року середня пенсія суддів в Україні становила 91,2 тисяч гривень. Загалом за рік вона виросла на 23 тисячі.

Нагадаємо, що вже з січня підвищили пенсії інвалідам-чорнобильцям та членам сімей воїнів, які загинули в зоні АТО. У березні індексують пенсії майже всім пенсіонерам, які не працюють. А у квітні — перерахують працюючим. У липні чергове підвищення очікує на отримувачів мінімальної та максимальної пенсій.

А в грудні їх чекає ще одне підвищення. Крім того, у жовтні підвищать пенсію громадянам віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж. А ще, у жовтні підвищення варто очікувати на пенсіонерів, яким уже виповнилося 70 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Пенсійному фонді роз'яснили, як можна підтвердити наявність трудового стажу людям, які збираються на заслужений відпочинок.

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