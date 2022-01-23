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Друга партія летальної зброї зі США прибула в Україну

21:43 23 січня 2022
Друга партія летальної зброї зі США прибула в Україну

Вашингтон передав Україні вже другу партію військової допомоги — о 19:30 23 січня в аеропорту «Бориспіль» приземлився американський борт з реєстраційним знаком N756CA із летальним озброєнням. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Літак доставив вантаж з бази Військово-повітряних сил США (Каліфорнія).

Це повітряне судно у ніч проти 22 січня доставило в Україну і першу партію військової допомоги. Перша партія включала близько 90 тонн летальної зброї для захисників України на передовій. Зокрема, мова йде про гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D.

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