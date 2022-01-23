Українцям старше 60 років дозволили витратити «ковідну тисячу» в аптеках: що не можна буде на неї купити

Українці, яким уряд дозволив витратити кошти програми «еПідтримка» на ліки, зможуть купити їх як в аптеках, так і через Інтернет. При цьому немає значення, чи був виписаний на препарат рецепт, головне, щоб лікарський засіб був дозволений до застосування в Україні.

Водночас видання «На пенсії», посилаючись на роз'яснення Міністерства економіки, зазначає, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Головне, щоб на момент покупки ліків йому вже виповнилося 60 років.

У свою чергу в Мінфіні вказали, що за кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці.

Наприклад, не можна буде придбати:

препарати недоведеної ефективності (наприклад, дієтичні добавки);

косметичні засоби;

медичні прилади (в т.ч. апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо).

Нагадаємо, раніше стало відомо, на що можуть витратити «ковідну тисячу» неповнолітні, які пройшли повний курс вакцинації.

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