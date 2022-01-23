Міноборони США показало зброю, яку передали Україні

На фоні побоювань повномасштабного вторгнення Росії в Україну США передали Києву одноразові ручні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition. Інформаційний портал Міноборони США показав фото процесу підготовки боєприпасів, зброї та іншого обладнання, призначеного для України.

Знімки зроблено 21 січня. На них видно, що в рамках підтримки надано гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D.

SMAW-D призначений для руйнування міцних конструкцій (бункерів, огорож або стін). Також здатний знищувати легкоброньовану техніку.

Боєголовка активується за допомогою перемикача в носовій частині, здатного розрізняти міцні та слабозахищені цілі: він миттєво детонує при стрільбі за захищеними цілями, і з уповільненням при ураженні слабозахищених цілей (наприклад, при попаданні в мішки з піском детонація затримується, поки снаряд не зануриться).

Як писали «ФАКТИ», напередодні в Україну доставили першу партію летальної зброї та боєприпасів для ЗСУ із пакету допомоги США. Ця партія включає близько 90 тонн летальної зброї, зокрема, боєприпасів для захисників України на передовій.

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