Зеленський — українським олімпійцям: «Обов'язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам»

Президент Володимир Зеленський тепло привітав українських спортсменів, які вирушають на Зимову Олімпіаду в Китаї.

У спеціальному відеозверненні він запевнив, що за олімпійців вболіватимуть не лише їхні сім'ї, рідні та близькі, а й вся велика родина — Україна, яку він назвав збірною.

«Не хворійте, добре їжте, носіть капелюх, обов'язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам. Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна», — запевнив олімпійців президент.

Примітно, що відео Зеленський записав у тренажерному залі.

Нагадаємо, що у зв'язку з пандемією влада КНР скасувала продаж квитків на Олімпійські ігри і слідкувати за ходом змагань на власні очі тепер дозволено лише за спеціальним запрошенням.

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