Раптом Путін нападе: Lufthansa перенесла кілька рейсів в Україну

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік кількох своїх нічних авіарейсів до Києва через побоювання нападу Російської Федерації на Україну, пише «Європейська правда».

Зокрема, авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитися з німецького аеропорту у суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на шість годин неділі. Про це повідомила у Facebook екс-нардеп Вікторія Войцицька.

За її словами, причину перенесення рейсу пояснили «політичною ситуацією», через яку екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні проти ночі.

«Як нам у літаку ще раз повторили, „ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу“. І це не паніка, а констатація нових реалій. До речі, авіалінія відмовилася компенсувати будь-які витрати саме через „політичну нестабільність“, хоча пасажири були змушені чекати понад 8 годин на літак», — додала Войцицька.

Любов Цибульська, екскерівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила, що представники авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію. За її словами, таке пояснення надано на стійці під час реєстрації, а потім озвучено і в салоні літака.

«Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні», — процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.

Водночас, за словами Цибульської, ночівлю у готелі компанія оплатила.

Крім того, згідно з графіком польотів франкфуртського аеропорту, авіакомпанія перенесла на ранок наступного дня два рейси з Франкфурта до Києва, заплановані на 22 та 23 січня о 17:10.

Водночас «Австрійські авіалінії», що входять до групи Lufthansa, поки що не пішли на такий крок для свого вечірнього рейсу з Відня — його розклад залишається незмінним.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський розповів про можливу окупацію Харкова російськими військами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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