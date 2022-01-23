Німецький адмірал, що оскандалився заявами про Крим, «загримів» до бази «Миротворця»

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Україна не зможе повернути окупований Росією Крим, був внесений до бази «Миротворця».

Як причину внесення названо участь в актах гуманітарної агресії проти України, а також участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками.

Як писали «ФАКТИ», після своєї скандальної заяви віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що його заява про Крим та Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави. Віцеадмірал сказав, що це була помилка і він не повинен був так чинити.

«Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони аж ніяк не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини», — написав Шенбах у Twitter.

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