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«Це була помилка»: командувач ВМС Німеччини виправдався за заяви про російський Крим

20:12 22 січня 2022
командувач ВМС Німеччини

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що його заява про Крим та Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

Віцеадмірал сказав, що це була помилка й він не повинен був так чинити.

«Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції міністерства оборони Німеччини», — написав Шенбах у Twitter.

За його словами, він «необережно, неправильно оцінив ситуацію».

Після скандальних заяв Шенбаха, МЗС України викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен для надання пояснень щодо заяви Шенбаха.

У міністерстві також висловили глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини щодо ненадання Україні оборонної зброї.

Нагадаємо, на конференції Індійського інституту оборонних досліджень адмірал Шенбах заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України — «Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться».

Він також заявив, що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО, тому що її частково окуповано. У Німеччині зажадали пояснень від командувача.

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