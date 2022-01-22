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ФОПи зможуть подавати річну декларацію у додатку «Дія»: як це зробити

19:32 22 січня 2022
смартфон

Декларацію платника єдиного податку за 2021 рік підприємці тепер можуть подати через мобільний додаток «Дія».

Послугою можуть скористатися фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку 1−3 груп, які не мають найманих працівників, вони не є платниками ПДВ, не змінювали групу оподаткування з початку 2021 року та не перебувають у процесі припинення підприємницької діяльності.

Розробники відзначили, що зробити це можна у кілька кліків у додатку без черг та паперів у будь-якому місці у зручний час.

Щоб подати декларацію ФОП 1-ї та 2-ї груп потрібно:

- у додатку «Дія» вибрати «Послуги», потім «Податки ФОП» і далі «Декларації»;
- вказати суму доходу за рік та контактні дані;
- «Дія» заповнить дані про єдиний податок та ЄСВ;
- необхідно уважно перевірити всю інформацію, щоб вона була правдивою;
- підписати декларацію за допомогою «ДіяПідпис».

Підприємцям 3-ї групи потрібно:
- у додатку натиснути «Послуги», потім «Податки ФОП», далі «Декларації»;
- вказати суму доходу лише за 4-й квартал;
- «Дія» запросить податкову декларацію за три інші квартали та підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців;
- сума податку до сплати розраховується автоматично, як і дані про ЄСВ;
- відредагувати всі дані та суми у декларації;
- підписати декларацію за допомогою «ДіяПідпис».

Усі дані та суми у декларації редагуються. Помилки можна виправити.

Внизу під кнопкою «Підписати та надіслати» можна завантажити PDF-файл з попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

Нагадаємо, в «Дії» спростували інформацію про те, що в мережі продають дані українці, які нібито вкрадені з програми у результаті кібератаки 14 січня. Розробники нагадали, що програма не зберігає персональні дані українців, а лише відображає інформацію, що міститься у відповідних державних реєстрах.

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