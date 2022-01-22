Головком ВМС Німеччини назавжди «віддав» Крим Росії: Україна вимагає пояснень

В Україні чекають на роз'яснення слів командувача ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха, який заявив, що наша країна не зможе повернути окупований Росією Крим.

«Вважаємо категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морськими силами Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Кримський півострів може бути втрачено лише в уяві німецького віце-адмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки завзятим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість у протидії державі-агресорові», — йдеться у заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство вимагає роз'яснень від німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються із послідовною підтримкою Німеччиною «Кримської платформи».

«Були особливо здивовані почути сантимент пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією у той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а більш ніж стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на гетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу всьому Чорноморському регіону», — зазначають українські дипломати і нагадують, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів і намагаються втручатися у внутрішні справи.

«Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинна мати свої моральні, політичні та безпекові рамки. І тут вони грубо порушені. Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини», — додали у МЗС України.

Нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild опублікувало журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що Ангела Меркель та її уряд блокували постачання Україні сучасної зброї. Йшлося про великокаліберні снайперські гвинтівки Barrett M82 у кількості 90 штук і два комплекси протидії дронам (БПЛА) EDM4S-UA. Постачання було повністю оплачено Києвом через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA), отримати це озброєння Україна мала каналами НАТО ще навесні 2021 року.

Фото з Вікіпедії

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