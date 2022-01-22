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У Києві на честь Дня Соборності розгорнули 30-метровий прапор України

13:09 22 січня 2022
День Соборності України

У День Соборності України, який щорічно відзначають 22 січня, у день проголошення Акту Возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, у Києві розгорнули 30-метровий державний прапор.

Телеграм-канал «Великий Київ» показав ланцюг, який люди створили на мосту Патона, з'єднавши лівий та правий береги Дніпра.

 

На мосту розгорнули 30-метровий прапор, повідомляє "dtp.kiev.ua"

 

Відзначають цей день і українські полярники, які стали у ланцюг просто у сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський». До них приєдналися французькі полярники.

Ексклюзивний матеріал «Урочистий настрій щодо проголошення самостійності змішувався з почуттям тривоги перед дійсністю» про Соборність держави читайте на сайті «ФАКТІВ» (у рос. версії).

Фото із сайту КМДА

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