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Україна

«Без паніки!»: у «Дії» відреагували на чутки про злом застосунку

12:30 22 січня 2022
Хакер

У «Дії» заявили, що оголошення про продаж даних українців, вкрадених в результаті кібератаки, є «провокацією та продовженням гібридної війни».

«Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з'являються оголошення про продаж даних, які нібито отримані під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. Серед них багато оголошень стосується продажу бази даних „Дії“. Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору», — йдеться у повідомленні.

Вкотре наголошується, що «Дія», мобільним додатком якої користуються 13,5 млн. українців, не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію, що міститься у відповідних державних реєстрах.

Українців вкотре закликали «не піддаватися паніці», заявивши, що «всі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах». «Оголошення про можливості купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, злитих до 2019 року», — додали в «Дії».

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 січня на українські урядові сайти було здійснено потужну атаку хакерів. Не працювали ресурси МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, були збої на порталі «Дія». В атаці запідозрили росіян.

Фото з Pixabay

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