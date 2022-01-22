У Києві зростання захворюваності на ковід серед школярів: чи повернуть дистанційку

На відміну від Львова, де всю старшу школу переводять на дистанційне навчання з понеділка, 24 січня, у Києві на дистанційції знаходяться дві школи та близько тисячі класів у різних навчальних закладах.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, захворюваність серед школярів далека від критичних показників і столичні школи поки що працюють у звичайному режимі. Проте вже фіксується зростання захворюваності.

«Київ зараз перебуває у „жовтій“ карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. Водночас керівництво шкіл має ухвалювати самостійне рішення про переведення на дистанційний режим навчання класу, паралелі або всієї школи — виходячи із ситуації із захворюваністю саме у навчальному закладі. Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не є критично високою. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих — трохи більше 1,5 тисячі», — повідомив Валентин Мондрієвський.

Тим часом «РБК-Україна» повідомляє, що на дистанційку переходять у школах Ужгорода та Чернівецької області (з 24 січня по 7 лютого). До 4 лютого дистанційно навчатимуться школярі 5−11 класів Сум.

Нагадаємо, що з 24 січня до «червоної» карантинної зони через зростання захворюваності на ковід переходить Івано-Франківщина.

Фото з Pixabay

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