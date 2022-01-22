У Міноборони підготували новий наказ про військовий облік жінок: кого залишили у списку

У Міністерстві оборони України переглянули свій наказ про взяття на військовий облік жінок — список професій та спеціальностей скоротили.

Як повідомляють у Міноборони, проект документу направили на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема, у документі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, які передбачають постановку на облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше йшлося про 35 професійних напрямків, які об'єднують понад 200 спеціальностей.

«У наказі ми затверджуємо не всі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а лише ті, які наші військові вважають актуальними у найближчому майбутньому», — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

«Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі потреби та термінових потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з'являться якісь нові. Скажімо, наразі оператор БПЛА — це потрібна спеціальність, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином, ми зробимо облік ритмічним та плановим. Паралельно ми працюємо над удосконаленням процедури постановки на облік. Все, що можна перевести у цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущений», — наголосив Резніков.

Він також пояснив гучне положення про штрафи для тих, хто не стане на облік протягом 2022 року. Олексій Резніков наголосив, що штрафи не можуть застосовуватися до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗС та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

«Військовообов'язковою людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту постановки на облік вони не є такими», — додав міністр.

Нагадаємо, що Міноборони зобов'язали уточнити документ після того, як петиція на сайті президента про скасування наказу про військовий облік жінок набрала понад 30 тисяч голосів.

Фото зі сторінки Міноборони у соціальних мережах

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