Далі — більше: в Україні за добу на ковід захворіли понад 22 тисячі людей

В Україні, де офіційно оголосили про нову хвилю коронавірусу, станом на ранок суботи, 22 січня, підтверджено майже 22,5 тисячі нових випадків ковіду.

За даними МОЗ, серед 22 473 хворих — 2 838 дітей та 535 медпрацівників.

Напередодні до лікарень потрапило 2 608 людей, від ускладнень померло 136 українців. 4 610 хворих одужали.

Протягом 21 січня щеплення проти COVID-19 отримали 91 310 громадян: першою дозою — 31 848 осіб, другою — 32 863 українці. Додаткову та бустерну дозу отримали 748 та 25 851 особа відповідно.

Статистика МОЗ

У МОЗ назвали симптоми захворювання, викликаного штамом коронавірусу «Омікрон» — найчастіше у хворих спостерігаються нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що Рівненський та Чернівецький регіон наразі знаходяться у «помаранчевій» зоні карантину, але вже на межі попадання до «червоної».

Фото з Pixabay

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