В Україну прибула перша партія обіцяної США летальної зброї

В Україну доставили першу партію летальної зброї та боєприпасів для ЗСУ з пакету допомоги США.

Як повідомляють у посольстві США в Україні, ця партія включає «близько 200 тисяч фунтів (90 тонн. — Ред.) летальної зброї, зокрема, боєприпасів для захисників України на передній лінії» та «демонструє тверду відданість США суверенному праву України на самооборону».

Фото посольства США в Україні.

У посольстві нагадали слова президента США Джо Байдена, який попередив російського президента Володимира Путіна, що у разі «подальшого вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки нададуть нашій країні набагато більше оборонного озброєння».

Фото посольства США в Україні.

Нагадаємо, що оборонне озброєння — легкі протитанкові системи — надала Україні Великобританія .

Раніше німецьке видання Bild опублікувало розслідування, як Німеччина блокувала постачання зброї Україні.

Фото посольства США в Україні

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter