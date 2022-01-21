Без згоди власника: як змінилися правила перереєстрації автомобілів в Україні

В Україні з 19 січня 2022 року було схвалено зміни до порядку держреєстрації та перереєстрації автомобілів. Спрощено перереєстрацію транспорту на нового власника у випадку, якщо автомобіль був реалізований банком за борги. Про це повідомили представники Міністерства юстиції.

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Автори поправок зазначали, що хоч у законах і передбачено право банку продати переданий у заставу автомобіль, але на практиці сервісні центри МВС відмовляли у перереєстрації авто, як тільки бачили, що колишній власник внесений до реєстру боржників, а кредитори намагаються через суд стягнути належні їм гроші.

Згідно з новим порядком, сервісний центр МВС має виконати перереєстрацію автомобіля, якщо майно:

було продано на електронному аукціоні;

було отримано у рахунок погашення боргу;

було придбано відповідно до закону про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень;

було безоплатно отримано відповідно до порядку розпорядження конфіскованим майном.

«Наразі покупці предмета обтяження зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори — реалізовувати своє право на продаж об'єкта та його реєстрацію на нового власника», — пояснила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 січня 2022 року реєстрація автомобіля стане дорожчою.

Фото Головний сервісний центр МВС/Facebook

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