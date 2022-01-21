Кількість COVID-випадків не має значення: у МОЗ назвали області-кандидати до «червоної» зони

Червона карантинна зона в Україні не обмежиться лише Івано-Франківською областю. Найближчим часом «червоними» можуть стати ще дві області — Рівненська та Чернівецька. Як повідомляє ТСН, про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На сьогодні Рівненський та Чернівецький регіон відносяться до «помаранчевої» зони карантину, але вже на межі потрапляння до «червоної».

За словами міністра, наразі при визначенні карантинної зони кількість COVID-випадків не має значення. «Не має значення, тисяча чи 10 тисяч випадків. Три наші індикатори прив'язані до кількості госпіталізацій. Йдеться про завантаження ліжок, динаміку рівня госпіталізації та рівень госпіталізації», — пояснив міністр.

У МОЗ поки не зсували очікувані терміни спалаху захворюваності через штам «Омікрон». У міністерстві все ще розраховують, що пік інфікованості припаде на середину лютого.

Незважаючи на підйом захворюваності, вводити локдаун в Україні не планується, так само як і посилювати карантинні обмеження. У МОЗ сподіваються, що стримати спалах допоможе масова імунізація. У планах вакцинувати двома дозами 70% дорослого населення.

Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський переконаний, що штам «Омікрон» торкнеться кожного в Україні та «прийде у кожну носоглотку», а жодні маски, жодні протиепідемічні заходи не спрацюють.

Фото pixabay.com

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