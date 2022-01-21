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Івано-Франківська область переходить до «червоної зони» карантину: названо дату

17:15 21 січня 2022
карантин

На карантинній карті України знову з'явиться червоний колір. До «червоної» зони карантину з 24 січня переходить Івано-Франківська область. Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На сьогодні в Україні 8 «помаранчевих» регіонів, включаючи Івано-Франківськ із областю, решта — «жовті». На Прикарпатті посилюють карантин, оскільки лікарі в Івано-Франківську фіксують значне зростання захворюваності на COVID-19, у тому числі зростає кількість важких випадків, коли хворим потрібна госпіталізація.

Після того, як Івано-Франківськ із областю увійдуть до «червоної» зони, у регіоні буде обмежена робота кафе, барів, ресторанів, ТРЦ, ринків, спортзалів, кінотеатрів. Усім працівникам та відвідувачам необхідно мати один із документів:

  • зелений COVID-сертифікат (про два щеплення);
  • негативний ПЛР-тест чи тест на антиген;
  • сертифікат одужання від коронавірусної хвороби.

Список обмежень не вичерпний: обласна та міська влада можуть вводити додаткові карантинні заходи. Не обмежується на червоному рівні робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та продовольчих магазинів.

Нагадаємо, після Івано-Франківська до «червоної» зони ризикують потрапити Чернівецька, Львівська та Тернопільська області.

Фото pixabay.com

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