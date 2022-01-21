Намагаються посіяти паніку та тривогу: СБУ встановила, хто стоїть за хвилею псевдомінувань в Україні

За хвилею псевдомінувань на всій території нашої країни стоїть Російська Федерація, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини.

Про це заявили у Службі безпеки України.

Згідно з інформацією відомства, більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну «, — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що якщо протягом усього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося.

«Мета спецслужб країни-агресора очевидна — створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції — реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо це усвідомлювати», — заявили у СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які «діють за хуліганськими мотивами чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки».

«Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. Разом із цими вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, що знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей» , — уточнюють у СБУ.

Оперативне відстеження каналів надходження неправдивої інформації відбувається у рамках проектів міжнародної допомоги разом із іноземними партнерами, зокрема.

Зазначимо, в Україні продовжується хвиля масових мінувань, сьогодні надійшло повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва, проводиться перевірка.

Нагадаємо, що сьогодні у Кривому Розі затримано студента, який «замовив послугу мінірування» у пабліків російських спецслужб.

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