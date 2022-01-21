В Україні розглянуть скасування обов'язкового військового обліку жінок

Офіс президента зобов'язав Міноборони розглянути питання щодо скасування обов'язкового військового обліку жінок. Про це повідомив у Facebook народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Нардеп наводить документальне підтвердження: Офіс президента запропонував Міноборони ще раз повернутися до резонансного питання та переглянути прийняте рішення. З аналогічним проханням звернувся до оборонного міністерства прем'єр Денис Шмигаль.

Сам Гончаренко вже подав у Верховну Раду законопроект щодо скасування обов'язкового військового обліку для жінок. На облік пропонується брати не всіх представниць жіночої статі 18−60 років, а лише тих, хто має професію, споріднену до військово-облікової спеціальності. «Боремося з цією безглуздою нормою, яка наробила галасу «, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, у 2021 році Міноборони заявило про розширення переліку жіночих професій, які вимагають ставати на військовий облік. При уважному вивченні виявилося, що до оновленого переліку потрапив майже весь класифікатор спеціальностей. Додали паніки та заяви Міноборони про те, що вагітні та жінки з малолітніми дітьми не звільняються від постановки на облік.

Після резонансу в суспільстві та появи петиції до президента про скасування нововведення Міноборони пішло на поступки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспішив запевнити, що просто зараз бігти у військкомат жінкам не потрібно. Також Міноборони визнало, що потрібний їм список жіночих професій та спеціалізацій дійсно вийшов надто великим і потребує скорочення.

Фото mil.gov.ua

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