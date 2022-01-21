Загроза окупації Харкова: у мережі відреагували на інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський, який ще недавно закликав українців не панікувати через російську військову загрозу, дав інтерв'ю Washington Times, де озвучив зовсім не заспокійливі тези. «Харків може бути окуповано. Росії потрібен привід… Скажуть, що захищають російськомовне населення… Це буде початком великомасштабної війни», — сказав Зеленський.

У соцмережах обурюються, що найвищий державний чиновник може з різницею в один день озвучувати такі суперечливі думки. Необережні висловлювання Зеленського дали привід для чорного гумору.

Користувачі соцмереж справедливо зауважують: якщо очільник держави хотів не допустити паніки, то йому не надто вдалося донести свою думку.

Водночас багато хто вважає, що Харкову панікувати точно не варто. Місто ще в 2014 році показало, на що здатні його мешканці.

Політики погоджуються: Харків точно не виглядає найуразливішим перед російською загрозою.

Нагадаємо, раніше екс-депутат Олександр Сочка припустив, що заспокійливі заяви Зеленського серед союзників України можуть бути сприйняті неправильно, наприклад, як натяки на непотрібність допомоги.

Фото president.gov.ua

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