Школи Львова з 24 січня переходять на онлайн-навчання для 5−11 класів: названо причину

На Львівщині спостерігається зростання кількості хворих на ковід — в обласному центрі старші класи переводять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. «З понеділка, 24 січня, 5−11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, музичних шкіл. Звертаємось до організаторів масових заходів — за можливості перенесіть свої заходи або забезпечте суворе дотримання всіх карантинних вимог», — зазначив львівський міський голова.

За його словами, зараз існує домовленість про переведення на дистанційне навчання старших класів на два тижні.

Щодо учнів 1−4 класів, то з приводу форми їхнього навчання рішення ухвалюватиметься на початку наступного тижня.

Андрій Садовий додав, що хоч у місті не так багато нових випадків ковіда — трохи більше 300 хворих, але фіксують збільшення захворюваності серед дітей.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що штам коронавірусу «Омікрон» передається у 7 разів швидше за штам «Дельта», його інкубаційний період становить від 2 до 5 днів. Їм частіше почали хворіти діти — це видно в тих країнах, де вже реєструють велику кількість хворих на цей штам.

Фото з Pixabay

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