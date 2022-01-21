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Кличко швидко одужав від коронавірусу та розповів, як боровся з «Омікроном»

14:15 21 січня 2022
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко, який нещодавно вдруге заразився коронавірусом і вирушив на самоізоляцію, одужав.

На своїй сторінці у соціальних мережах він показав негативний ПЛР-тест та поділився своїм досвідом боротьби з «Омікроном».

Фото Віталія Кличка

Штам, за словами столичного міського голови, підступний тим, що його симптоми схожі на звичайну застуду — закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури.

«Якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив тест вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав до лікарні. ПЛР підтвердив COVID-19. Оскільки я маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим», — написав він і додав, що зараз головне — стежити за здоров'ям і вакцинуватися.

Раніше у МОЗ заявили про чергову хвилю коронавірусу — найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області, негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. На Івано-Франківщині не виключили локдауну.

«Омікрон» передається у 7 разів швидше за інші штами ковіду.

Фото Віталія Кличка із соціальних мереж

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