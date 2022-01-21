Зеленський розповів американцям про можливу окупацію Харкова російськими військами

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно звернувся до українців із закликом не панікувати на тлі новин про можливість вторгнення в країну російських військ, в інтерв'ю американському виданню The Washington Post розповів, зокрема, про ймовірність ескалації РФ збройної агресії проти нашої країни.

Під час інтерв'ю Зеленський відповів на запитання щодо ситуації у сфері безпеки навколо України та у Європі, про наслідки нещодавніх кібератак, протидію гібридним загрозам, зокрема, «Північному потоку — 2», про російську агресію, а також про введення санкцій та вживання інших заходів з боку міжнародних партнерів у разі її ескалації.

Він, зокрема, зазначив, що якщо вторгнення почнеться, то це буде дуже сильна війна, в якій не буде переможців: «Сотні тисяч загинуть. Україна постраждає, Росія постраждає. Постраждають сусідні з Україною європейські країни, а тих, хто знаходиться далі, торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше — зберегти нашу територію».

Зеленський також зазначив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

«Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим. Росії потрібен привід. Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн. жителів. Це не буде просто, це буде початком великомасштабної війни», — заявив він.

Ексклюзивне інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком «Про повернення до ядерного озброєння, чому світ фактично не реагує на анексію територій та військові провокації Росії» (друга частина) та «Про помилки Путіна, які призведуть до розвалу РФ, і як вплинуть на Україну переговори Росії зі США та НАТО» (перша частина) читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту Офісу президента

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