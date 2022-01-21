Відомий політолог пояснив, яке питання буде у центрі уваги світових гравців у 2022 році

Керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв, який вважає, що існує ризик того, що колективний Захід і Росія можуть не домовитися, назвав головне питання нинішнього року — чи буде світ розвиватися далі у багатополярному форматі як світ військово-політичних блоків і червоних ліній, або ж вдасться повернутися до «ідеї нового мислення та до всеосяжної колективної безпеки».

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» політолог згадав про пропозицію, яку Росія зробила під час президентства Дмитра Медведєва, коли всім учасникам ОБСЄ було запропоновано проект договору, який посилював би колективний механізм Організації з безпеки та співробітництва у Європі та «задавав би правила у взаєминах між країнами — учасницями військових блоків та країнами, що проводять позаблокову політику».

«Тоді ця ініціатива виглядала досить доречно. Більше того, вона була не ультимативна. Це було запрошення до діалогу», — зазначив Єромалаєв і додав, що вважає великою помилкою те, що «стара Європа» та США проігнорували цю пропозицію.

«По суті, ми втратили 12 років. Хоча ідея посилення структур європейської безпеки з кожним роком актуалізується. У Європі дискутують тему стратегічної автономії, приймають програми посилення європейської безпеки, наприклад, як PESCO (Постійна структурована співпраця з питань безпеки та оборони), ухвалена у 2017 році. А сьогодні, коли ми зіткнулися вже з ультимативною формулою договору про гарантії безпеки, мені здається, що ми маємо справу просто з підняттям ставок, як кажуть у бізнес-спорах, оскільки застосований нахабний прийом, який унеможливлює відмову від діалогу», — зазначає Андрій Єрмолаєв.

На його думку, у центрі уваги протягом всього 2022 року буде питання про те, «чи буде світ розвиватися далі в багатополярному форматі як світ військово-політичних блоків і червоних ліній, або вистачить розуму повернутися до ідеї нового мислення і до всеосяжної колективної безпеки». Сам факт діалогу та готовності шукати спільні точки дотику він вважає позитивним і додає, що «вибір поки що відкритий».

Сам Єрмолаєв розраховує на те, що «у міру розширення кола учасників цього діалогу таки ідея колективної надблокової безпеки стане більш привабливою». Політолог не виключає шанс на «ініціативу проведення чогось на кшталт Гельсінкі 2.0», де ухвалять більш дієві документи та створять «цілий набір інститутів, які уможливлять здійснення політики колективного суверенітету на цьому континенті як мінімум». «І це стане прикладом для інших», — додав він.

Повний текст інтерв'ю Андрія Єрмолаєва «Виклик, який кинула Росія США, виводить загрозу ризику за територіальні межі Європи» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Андрія Єрмолаєва із соціальних мереж

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