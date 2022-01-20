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Прикмети та заборони 21 січня: недужі моляться Григорію Печерському

23:29 20 січня 2022
григорій печерський

День 21 січня у церковному календарі присвячений преподобному Григорію Печерському, який жив у ХІ столітті. Прийнявши постриг у Києво-Печерському монастирі, Григорій набув слави чудотворця. Багато часу преподобний проводив у молитвах, після чого йому відкривався дар бачити майбутні події, зцілювати хвороби, виганяти бісів.

За легендою Григорій Печерський мав ще й дар переконання. Коли в монастирський сад проникли злодії, вони не тільки не забрали нічого цінного, а поспілкувавшись із праведником Григорієм, пообіцяли, що відтепер будуть вести винятково чесне життя.

Земний шлях ченця Григорія обірвався після суперечки з переяславським князем Ростиславом, братом Володимира Мономаха. Монах передбачив, що похід на половців завершиться невдачею, і військо потоне у річці. Почувши це, князь наказав утопити Григорія Печерського у Дніпрі. Пророцтво виявилося істинним: рятуючись від ворогів, князь, та його воїни потонули під час переправи через Стугну.

У день Григорія Печерського преподобному молилися про позбавлення хвороб, про послання мудрості для близьких, які ведуть неправедне життя. Поганою прикметою вважалося відмовити в допомозі, особливо якщо йшлося про щось посильне та нескладне.

Пам'ятаючи, що преподобний Григорій застерігав від користолюбства, у свято не говорили про гроші, при покупці не торгувалися і не сперечалися про якість товару.

У свято було не прийнято виконувати важку роботу — лише невідкладні домашні справи. Вважалося, що день треба провести із сім'єю. Дітям розповідали повчальні історії, які закликали у будь-якій ситуації чинити чесно, по совісті.

Фото dic.academic.ru

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