Є ризик, що домовленості про колективну безпеку не буде, — Андрій Єрмолаєв

Багатополярному світу неминуче доведеться або ділити карту світу на зони впливу та незримі кордони, або винаходити формулу колективної безпеки. Ось тільки є ризик, що конкуруючі полюси так і не зможуть дійти до згоди. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив відомий політолог та філософ, керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв.

«Чи спроможні зараз конкуруючі полюси домовитися про подібний механізм? Адже домовлялися й сімдесят років тому. Існує ризик того, що і зараз такої домовленості не буде», — зазначає політолог.

Поки що Єрмолаєв бачить, що силами США, Великобританії та Австралії створюється черговий оборонний альянс, «південно-тихоокеанське НАТО». Такі ж можливості є й у Росії. ОДКБ та ШОС можуть переродитись у нову структуру, а сфера її інтересів пошириться за межі Євразії.

Тим не менш, політолог вважає, що шанс створити систему колективної безпеки, яка стоїть над блоками, таки є. Закріплювати її потрібно буде на рівні всесвітніх організацій (можливо, реформованої ООН) та на рівні регіональних безпекових структур (таких, як ОБСЄ).

«Я все-таки до останнього залишаюся романтиком, який вважає, що, поки є можливість в умовах напруги й діалогу, що почався, виходити на прогресивні перспективні формули майбутнього без війни і без блоків, на цьому потрібно наполягати і в це потрібно включатися», — переконаний Єрмолаєв.

Про те, до чого приведуть переговори колективного Заходу та Росії, читайте у прогнозі Андрія Єрмолаєва «Виклик, який кинула Росія США, виводить загрози ризику за територіальні межі Європи».

Фото Андрій Єрмолаєв/Facebook

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