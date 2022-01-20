28.21 / 28.44 31.92 / 32.29
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українських політиків

17:57 20 січня 2022
США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків, зокрема проти двох чинних депутатів. Персональні санкції запроваджено як до осіб, причетних до шкідливих дій Росії за її межами.

Під санкції потрапили:

  • Тарас Козак, народний депутат, фракція «ОПЗЖ»;
  • Олег Волошин, народний депутат, фракція «ОПЗЖ»;
  • Володимир Олійник, колишній депутат від Партії регіонів;
  • Володимир Сівкович, колишній депутат-регіонал та екс-заступник секретаря РНБО за президентства Віктора Януковича.

У список санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вносяться як держави і правлячі режими, так і окремі особи. Санкції накладаються, якщо особи визнані національною загрозою для США, та/або шкодять зовнішній політиці чи економіці Штатів.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Портнова, заступника глави адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

Фото pixabay.com

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

пиріг

Пиріг з дивовижною назвою «Все змішав та в духовку»: дуже м'який, смачний, готується швидко та легко

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

Пенсія в Україні

Вихід на пенсію у 2022 році: хто зможе розраховувати на виплати в 6442 грн щомісяця, а кому «світять» усі 90 тисяч

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.