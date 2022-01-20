Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українських політиків

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків, зокрема проти двох чинних депутатів. Персональні санкції запроваджено як до осіб, причетних до шкідливих дій Росії за її межами.

Під санкції потрапили:

Тарас Козак, народний депутат, фракція «ОПЗЖ»;

народний депутат, фракція «ОПЗЖ»; Олег Волошин, народний депутат, фракція «ОПЗЖ»;

народний депутат, фракція «ОПЗЖ»; Володимир Олійник, колишній депутат від Партії регіонів;

колишній депутат від Партії регіонів; Володимир Сівкович, колишній депутат-регіонал та екс-заступник секретаря РНБО за президентства Віктора Януковича.

У список санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вносяться як держави і правлячі режими, так і окремі особи. Санкції накладаються, якщо особи визнані національною загрозою для США, та/або шкодять зовнішній політиці чи економіці Штатів.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Портнова, заступника глави адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

Фото pixabay.com

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