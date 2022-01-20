Київрада просить Зеленського припинити «політичне переслідування» Порошенка (документ)

Київрада проголосувала за звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою «припинити політичні переслідування Петра Порошенка». Звернення до глави держави з'явилося після масових акцій 19 січня під Печерським райсудом Києва та біля Офісу президента. Текст документу наводить нардеп Олексій Гончаренко.

«Політичні переслідування — бумеранг, який б'є по Україні. Тому що сіяти хаос та нестабільність у той час, коли ворог стоїть на державному кордоні, означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність. Політичні переслідування — це короткий шлях узурпації влади. Попередні спроби узурпації влади закінчилася захопленням українського Криму та окупацією Донбасу. Центральна влада більше не має права на помилку», — йдеться у прийнятій заяві.

Таке ж звернення Київрада направить Верховній Раді та Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 19 січня у Печерському суді Києва обирали запобіжний захід Петру Порошенку. Суддя не став ухвалювати рішення про арешт політика. Порошенко на час слідства перебуватиме під особистим зобов'язанням.

Розслідування проти Порошенка було ініційовано ДБР. Прокурори підозрюють п'ятого президента у державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Суть справи стосується подій 2014−2015 року та постачання вугілля з окупованих територій.

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