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На Херсонщині почали відключати світло боржникам: кого стосується і що робити

16:51 20 січня 2022
електрика

У січні обленерго почали відключати боржників від електрики. Лише у Херсонській області станом на 19 січня від електропостачання відрізали 400 споживачів. Про це повідомила компанія «Херсонобленерго».

Постачальник електроенергії пішов на жорсткі кроки, оскільки серед населення області за світло заборгували понад дві з половиною тисячі сімей. З 10 січня розпочався процес відключення злісних боржників. Більше тисячі споживачів побачили, що загроза реальна, і відразу вирішили питання із заборгованістю.

Обленерго закликає споживачів звіритися з даними платіжної квитанції, переконатися, що електроенергія повністю оплачена, і заборгованості немає. Щоб оскаржити нараховану суму або провести звірку показників, споживачеві потрібно звертатися до енергопостачальника. Для Херсона та області — це Херсонська обласна енергопостачальна компанія. Вона ж займається упорядкуванням списків об'єктів на відключення від електроенергії. Обленерго як оператор системи розподілу електроенергії лише виконує припис енергопостачальника.

Нагадаємо, закон передбачає, що українцям можуть відключити електроенергію за борги, що виникли більше ніж місяць тому. Боржника за 30 днів попереджають про рішення та дають можливість або сплатити борг, або оскаржити правомірність відключення. Процедура повторного підключення передбачає, що споживач погасив борг, зібрав підтверджувальні документи і звернувся до компанії-постачальника із заявкою.

Фото pixabay.com

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