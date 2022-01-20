У МОЗ офіційно заявили про початок спалаху коронавірусу в Україні та повернення «червоної» зони карантину

В Україні почався спалах коронавірусу. Минулої доби в країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків зараження. Найскладніша ситуація у західних областях. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами чиновника, найскладніша епідситуація на Івано-Франківщині. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Ляшко зазначив, що наприкінці грудня та на початку січня в Україні за тиждень було 30 тисяч випадків зараження COVID-19. А цього тижня така цифра лише за два дні.

Чиновник зазначив, що влада має намір повернути обмеження «червоної» карантинної зони. На Івано-Франківщині можливий локдаун.

Область вже перевищує три індикаторні показники, визначені у постанові про адаптивний карантин.

Ляшко нагадав, що при «червоному» рівні епідемічної небезпеки заклади громадського харчування можуть працювати тільки при повністю вакцинованому персоналі. Відвідувачі повинні мати «зелені» COVID-сертифікати або результати негативного тесту ПЛР, зробленого за 72 години.

Обмеження також стосуються роботи:

- навчальних закладів;

- торгово-розважальних центрів, готелів, спортзалів;

- кінотеатрів та інших закладів культури;

- закладів побутового обслуговування,

- ринків.

У «червоній» зоні не проводяться планові операції у лікарнях. Запроваджуються обмеження у роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський переконаний, що нова хвиля COVID-19, спричинена коронавірусом «Омікрон», вже почалася. Лікар прогнозує, що нового штаму не вдасться уникнути нікому.

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