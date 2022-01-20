«Коронавірусна пожежа» спалахує: в Україні вперше з листопада понад 18 тисяч нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 18 479 людей, померли — 131, повідомили У МОЗ. Попереднього разу понад 18 тисяч нових заражень за добу було 20 листопада 2021 року.

Зараз найбільше нових заражень в Івано-Франківській (2777), Львівській (1440) областях, Києві (1409), Тернопільській (1145) та Одеській областях (1137).

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло близько 4 млн осіб, одужало — 3, 5 млн, летальних випадків — 98 843.

19 січня проти коронавірусу вакцинували 74 тисячі людей. З яких майже 15 тисяч — отримали бустерну дозу. З початку кампанії вакцинації щеплено понад 15 млн людей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про симптоми штаму коронавірусу «Омікрон» та чим він відрізняється від штаму «Дельта».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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