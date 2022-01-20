Собор Хрестителя Іоанна 20 січня: чому у цей день потрібно спробувати хоча б ковток міцного напою й не можна дивитись у дзеркало

Четвер, 20 січня, у церковному календарі відзначений як Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Слово «собор» означає, що у храмах збираються віряни, які проводять богослужіння на честь згаданого святого.

За переказами, Іоанн Хреститель пророкував пришестя Ісуса Христа й хрестив його у водах річки Йордан. У народі це свято назвали Бражником через традицію влаштовувати цього дня застілля з алкогольними напоями, вважаючи, що «запивають» зло.

Відомо, що Іоан Предтеча з юності присвятив своє життя служінню Богові. До 30 років він жив у юдейській пустелі пустельником. Святий носив простий одяг, дотримувався посту й молився.

Що можна робити у цей день

Традиційно у цей день було прийнято влаштовувати застілля з міцними напоями, але перед тим, як сісти за стіл, необхідно було випити водохресної води. Вважалося, що цей ритуал допоможе зміцнити здоров'я та позбавити від хибних звичок.

Попри те, що у цей день заведено було пити алкоголь, пращури уточнювали, що у всьому потрібна помірність. Щодня вживати бражку не віталося, але випити сьогодні вважається гарною прикметою для того, щоб провести весь наступний рік без сліз та смутку. Також існувала традиція «запивати дівоче щастя» у тих випадках, коли дівчат видавали заміж проти їхньої волі. Тоді у майбутньому на сімейну пару чекало справжнє кохання та злагода.

Сьогодні рекомендується почати з ковтка або склянки святої води. Це повинно зміцнити здоров'я та уберегти від хвороб.

Також за давньою традицією цього дня заведено хрестити дітей. Тоді в хрещених у дитини буде сам покровитель дня — Іоанн Хреститель.

Сьогодні можна свататися. За прикметами, сватання складеться вдало.

Пращури вірили, що сон з 19 на 20 січня може здійснитися протягом тижня або дати відповідь на якесь важливе для вас питання.

Той, хто народився цього дня, виросте сильною й рішучою людиною.

Що не можна робити у цей день

За старих часів вірили, що у це свято не можна не спробувати хоча б ковток пива, браги чи будь-якого іншого алкогольного напою. Але не варто перебирати зі спиртним — можна привести у свій будинок горе та руйнування.

Застілля не варто починати з перших страв, щоб не втратити шанс досягти своїх цілей цього року.

Не можна сьогодні лінуватися — є ризик провести рік у злиднях.

Також у цей день не можна довго заглядати у дзеркало. Вважалося, що так йде краса.

Крім того, 20 січня не можна вмиватися — щоб «не змити захист від шахраїв та брехунів».

Погана прикмета — приймати подарунки від малознайомих чи незнайомих людей. Вважалося, що можна взяти на себе їхні проблеми та хвороби.



Прикмети дня

Дме південний вітер — влітку буде багато гроз.

Сильний вітер і сніг — чекай на завірюху на Масляну.

Повний місяць 20 січня віщує сильний паводок навесні.

З іменинами сьогодні вітають Опанаса, Василя, Івана.

Нагадаємо, вчора православні відзначали Хрещення Господнє. Про традиції та обряди свята у матеріалі «ФАКТІВ».

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