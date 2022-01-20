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Україна

Пенсія буде набагато меншою: кому з українців не віднесуть навчання у ВНЗ до страхового стажу

6:19 20 січня 2022
Довічний студент

У зв'язку з тим, що вимоги до наявності обов'язкового страхового стажу при виході на пенсію посилилися, дуже багато українців цікавить питання: чи зарахують їм у «необхідний мінімум» роки навчання у ВНЗ.

У Пенсійному фонді України дали відповідь на це актуальне питання.

У відповіді сказано, що якщо у майбутнього пенсіонера існує нестача страхового стажу для отримання пенсії, то частково цю проблему можна вирішити за рахунок років, коли він навчався у вузах та спеціальних навчальних закладах (училище, курси підвищення кваліфікації, курси підготовки кадрів, аспірантура, докторантура, Ординатура). Але тут є нюанси.

При оформленні пенсії до страхового стажу відноситимуться роки навчання на денному відділенні у вузі за період до 1 січня 2004 року. На підтвердження факту навчання у роки до Пенсійного фонду слід пред'явити диплом чи свідоцтва, посвідчення та інші документи, видані виходячи з архівних даних.

Якщо ж претендент на виплату пенсій навчався вже після 1 січня 2004 року, страховий стаж для пенсії враховується лише в одному випадку: якщо у цей період людина сама за себе сплачувала єдиний соціальний внесок (ЕСВ). Якщо ЄСВ не виплачувався, страховий стаж доведеться докупити.

Нагадаємо, що через карантин, що триває, Пенсійний фонд пропонує нинішнім і майбутнім пенсіонерам по можливості не відвідувати відділення особисто, а користуватися персональним кабінетом на сайті ПФУ. Там можна уточнити новий розмір пенсії після останнього перегляду, врахований у реєстрі страхового стажу та іншої корисної інформації.

Раніше «ФАКТИ» писали, які пенсії чекають на тих українців, хто має намір вийти на заслужений відпочинок до кінця поточного року.

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