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Вихід на пенсію у 2022 році: хто зможе розраховувати на виплати в 6442 грн щомісяця, а кому «світять» усі 90 тисяч

5:38 20 січня 2022
Пенсія в Україні

Завдяки тому, що 2021 рік закінчився грудневим підвищенням пенсій, яке торкнулося більшої частини пенсіонерів, а з початком року пенсійні виплати перерахували ще трьома категоріями українців, добробут наших співгромадян трохи покращився.

Про це пише «На пенсії».

Тепер українці в середньому отримують такі пенсії:

  • за віком — 3944,81 грн;
  • за інвалідністю — 3269,78 грн;
  • у разі втрати годувальника — 3730,71 грн;
  • за вислугу років — 6442,85 грн.;
  • соціальні пенсії — 1955,65 грн.;
  • довічний утримання суддів — 90 822,18 грн.

На жаль, найціннішими для держави вважаються судді, і такі високі виплати отримують лише вони.

Іншим українцям доводиться задовольнятися виплатами набагато меншого розміру, та й то за наявності необхідного стажу.

Так, за чинним законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років.

Тобто, щоб вийти на пенсію з 1 січня 2022 року, потрібно мати:

  • 60 років та страховий стаж від 29 років;
  • 63 роки та страховий стаж від 19 до 29 років;
  • 65 років та страховий стаж від 15 до 19 років.

Нагадаємо, що наступне підвищення пенсій відбудеться навесні, коли деяким пенсіонерам додадуть 400 грн, а іншим — на цілих півтисячі більше.

Фото сайт Мінфін

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