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«Без паніки, з вірою в Україну»: Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

21:11 19 січня 2022
Зеленський

Після зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном президент України Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до українців.

Він нагадав, що російська агресія продовжується в Україні вже 8 років. І всі ці роки є загроза ескалації конфлікту.

«Зараз усі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більшими, зараз став більшим ажіотаж навколо них», — заявив Зеленський.

За словами президента, зараз активно нападають не на країну, а на нерви українців, щоб було постійне почуття тривоги та страху.

Зеленський додав, що єдиний привід для паніки — те, що українці через 8 років війни досі піддаються паніці.

Президент закликав українців не панікувати та накручувати себе через новини про можливе вторгнення російських військ в Україну.

«Усім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтися. Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що робитиме світ», — додав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна не хоче війни, але має завжди бути готовою до неї. За його словами, влада постійно посилює оборонні можливості країни, активно використовує дипломатичні важелі — все для настання миру в Україні.



Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Кремль від ще однієї «серйозної помилки» щодо України. Він зажадав роз'яснень щодо пересування військ біля українського кордону та спроб повторити сценарій 2014 року, коли російські військові вдерлися на територію України. А Кремль стверджував, що його спровокували.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністром закордонних справ України (у 2007—2009 роках) Володимиром Огризком «Про помилки Путіна, які призведуть до розвалу РФ та як вплинуть на Україну переговори Росії зі США та НАТО» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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