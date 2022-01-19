Українцям хочуть урізати термін додаткової відпустки на дітей: що про це відомо

В Україні продовжується процес зміни застарілих норм трудового законодавства. Зокрема це стосуються відпусток.

Мінекономіки запропонувало скоротити термін соціальних відпусток щодо догляду за дітьми. Законопроєкт щодо реформування законодавства у сфері соціальних відпусток опубліковано на сайті відомства.

В ньому пропонується скоротити термін додаткової відпустки на дітей з 10 до 7 днів на рік.

При цьому соціальну відпустку за узгодженням між собою або одночасно можуть брати як мати, так і батько дитини.

Сьогодні таку відпустку може оформити лише один з батьків, а інший має підтвердити, що цим правом не скористався.

Додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, згідно з законопроєктом, надаватиметься за основним місцем роботи:

- матері та батькові двох або більше дітей віком до 15 років;

- матері та батькові дитини (дітей) з інвалідністю віком до 18 років;

- самотнім матері чи батькові;

- матері та батькові повнолітніх сина чи дочки з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

- особі, яка усиновила дитину (дітей);

- опікуну (піклувальнику) дитини (дітей) або особу (людина) з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

- одному з прийомних батьків;

- одному з батьків-вихователів.

Загальна тривалість такої відпустки може становити не більше 10 днів на рік (зараз — 14 днів). Ця відпустка не переноситься на наступний рік і може бути використана поза іншими видами відпусток, передбачених законодавством.

У законопроєкті також змінено норми оформлення відпусток щодо народження дитини, у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною тощо.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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