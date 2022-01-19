28.25 / 28.49 31.96 / 32.36
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українцям хочуть урізати термін додаткової відпустки на дітей: що про це відомо

17:42 19 січня 2022
люди

В Україні продовжується процес зміни застарілих норм трудового законодавства. Зокрема це стосуються відпусток.

Мінекономіки запропонувало скоротити термін соціальних відпусток щодо догляду за дітьми. Законопроєкт щодо реформування законодавства у сфері соціальних відпусток опубліковано на сайті відомства.

В ньому пропонується скоротити термін додаткової відпустки на дітей з 10 до 7 днів на рік.

При цьому соціальну відпустку за узгодженням між собою або одночасно можуть брати як мати, так і батько дитини.

Сьогодні таку відпустку може оформити лише один з батьків, а інший має підтвердити, що цим правом не скористався.

Додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, згідно з законопроєктом, надаватиметься за основним місцем роботи:

- матері та батькові двох або більше дітей віком до 15 років;
- матері та батькові дитини (дітей) з інвалідністю віком до 18 років;
- самотнім матері чи батькові;
- матері та батькові повнолітніх сина чи дочки з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
- особі, яка усиновила дитину (дітей);
- опікуну (піклувальнику) дитини (дітей) або особу (людина) з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
- одному з прийомних батьків;
- одному з батьків-вихователів.

Загальна тривалість такої відпустки може становити не більше 10 днів на рік (зараз — 14 днів). Ця відпустка не переноситься на наступний рік і може бути використана поза іншими видами відпусток, передбачених законодавством.

У законопроєкті також змінено норми оформлення відпусток щодо народження дитини, у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною тощо.

Ексклюзивний матеріал «Трудові договори, відпустки та звільнення: що зміниться у Трудовому кодексі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

лічильник

Збільшення абонплати за газ: причина та хто може не платити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.